الكشف على 1800 مريض في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة الشرقية تنفيذ القافلة الطبية العلاجية الشاملة بقرية كفر أباظة التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، والتي استمرت لمدة يومين.

أساليب مكافحة العدوى

وأوضحت مديرية الصحة أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة واتباع أساليب مكافحة العدوى، والتأكيد على أعمال التطهير والتعقيم بجميع العيادات بالقافلة الطبية، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية.

جاء ذلك في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي «حياة كريمة»، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتقديم خدمة طبية متميزة للمواطنين وخاصة بالأماكن النائية.

وشملت القافلة 15 عيادة طبية في 13 تخصصا طبيا هي الباطنة، الجراحة العامة، القلب والأوعية الدموية، العظام، الأطفال، النساء والتوليد، الجلدية والتناسلية، تنظيم أسرة، الأنف والأذن والحنجرة، الأسنان، المسالك البولية، الرمد، الروماتيزم والتأهيل"، وتم تخصيص 2 عيادة لتخصصات الباطنة والعظام، لخدمة أهالي القرية، والقرى المجاورة.

فحوصات معملية

كما تم إجراء الفحوصات المعملية والكشف المبكر لأمراض السكر والضغط، وقامت القافلة خلال اليومين بتوقيع الكشف الطبي المجاني على 1811 مريضا من أهالي القرية، وتم صرف العلاج اللازم لهم، وتحويل 2 حالة مرضية تحتاج لإجراء عملية جراحية للمستشفيات التابعة للمديرية، كما تم عمل جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالي القرية، وندوات عن الكشف المبكر لأورام الثدي وطرق الفحص الذاتي للثدي، ودعم صحة الأم والجنين، وغيرها.