الكشف على 1517 مواطنا خلال قافلة طبية في مركز إدكو بالبحيرة 

نظمت اليوم إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية بالوحدة الصحية بديبونو مركز إدكو يومي الإثنين والثلاثاء، وتم الكشف خلالها على 1517 مواطنًا مجانا، من خلال وجود 10 عيادات طبية .

قافلة طبية في البحيرة

وتضمنت أعمال القافلة الكشف الطبي فى التخصصات المختلفة، حيث سجلت عيادتي الباطنة 394 وعيادة الأطفال 354 وعيادة الجراحة 150 وعيادة النساء 96 وعيادة تنظيم الأسرة 84 وعيادة العظام 218، وعيادة الأنف والأذن 70 وعيادة الجلدية 80 وعيادة الأسنان 66

كما تواجد داخل القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، بالإضافة إلى عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

تقديم خدمات التثقيف الصحي

وجرى تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، علمًا بأنه يتم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، وبتوجيهات الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وإشراف الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية.