قافلة طبية بجامعة كفر الشيخ لقرية «تمانية المعمورة».. الكشف والعلاج مجانا

نظمت جامعة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، قافلة طبية متكاملة إلى قرية تمانية المعمورة التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، وعدد من القرى المجاورة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

بينما تهدف مبادرة «حياة كريمة»، لتنمية الريف المصري، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة حياة كريمة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بكفر الشيخ، استمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة في القرى على مستوى المحافظة.

دور خدمي وطبي لحياة كريمة

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن ذلك في إطار دور الجامعة في المساهمة لتنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية لبناء أجيال قادرة على مواكبة الخطوات الجادة للدولة المصرية، التي تهدف لبناء الدولة الحديثة والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030.

كما أوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أن القافلة الطبية شارك بها عدد من المتخصصين من كليات الطب والتمريض، حيث تم الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، التي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب، وذلك بمشاركة شباب أسرة الجوالة بجامعة كفر الشيخ.

فعاليات لصندوق مكافحة الإدمان بكفر الشيخ

كما شارك عدد من المتطوعين بصندوق مكافحة الإدمان وعلاج الإدمان والتعاطي، في أنشطة توعية المواطنين بأخطار التدخين والإدمان.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، إلى إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتي في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين، واستمراراً لجهود الجامعة في المشاركة المجتمعية، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية لأهالي المحافظة.

وأضاف أن القافلة الطبية أجرت الكشف الطبي على 1841 حالة من أبناء قرية «التمانية المعمورة» والقرى المجاورة، بمركز الحامول، في كفر الشيخ، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة حياة كريمة، كما تم صرف العلاج بالمجان لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.

بينما أشرف على القافلة الطبية ميدانياً الدكتور شريف فرحات مدرس مساعد الجراحة العامة بكلية الطب البشري بالجامعة، ومدير إدارة متابعة المشروعات، محمد صلاح، وعدد من فريق الإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، الذي ضم كلاُ من حازم عياد، وأحمد عبد الله.