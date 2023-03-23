جامعة بنها تنظم قافلة طبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» بمركز طوخ

نظمت جامعة بنها قافلة طبية متكاملة بقرية السفاينة مركز طوخ وذلك بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاقا من الدور المجتمعي لجامعة بنها ، وفي إطار مبادرة «حياة كريمة»، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير القرى المصرية

مستشفيات بنها الجامعية

وجاءت القافلة برعاية الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية ، والدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتورعمرو الدخاخني المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية ، وبالتنسيق مع الدكتور مصبح الكحيلي مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

الكشف على 217 حالة

وشارك في القافلة أطباء في تخصصات الباطنة العامة، والأطفال، والمد، والعظام، وتم الكشف على أهالي القرية بإجمالي 217 حالة تنوعت ما بين 45 حالة باطنة ، و67 حالة أطفال، و59 حالة رمد ، و46 حالة عظام.

الكشف والعلاج مجانا

ووفق بيان جامعة بنها فإن القافلة شهدت صرف العلاج مجانا ، كما تم تحويل بعض الحالات للمستشفى الجامعي لعمل الإشاعات اللازمة وإجراء العمليات الجراحية.