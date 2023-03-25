استمرار أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار من شوارع المنوفية «صور»

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، صباح اليوم، أعمال شفط تجمعات مياه الأمطار بنطاق قرى ومراكز ومدن وأحياء المحافظة، مشددا على استمرار جاهزية أطقم الطوارئ وغرف العمليات لمتابعة الموقف أولا بأول.

رفع درجة الاستعداد القصوى في المحافظة

كما شدد محافظ المنوفية على استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى بنطاق الوحدات المحلية لمواجهة موجة الطقس السيئ المتوقعة واحتمالية سقوط أمطار غزيرة، مؤكداً على جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل الفوري في شفط مياه الأمطار واتخاذ إجراءات عاجلة في هذا الشأن.

التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية والمدن

وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بنطاق المحافظة بضرورة اليقظة التامة ورفع حالة التأهب القصوى للتعامل مع موجة الأمطار، والتواجد الميداني على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات في الأماكن التي ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الآثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وناشدت جموع المواطنين بضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أعمدة الإنارة حفاظاً على أرواحهم وسلامتهم.

ويتابع محافظ المنوفية خلال اليوم الثاني على التوالي، تقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة فيما يخص حالة سقوط الأمطار والطقس السيئ، وكذا جهود الوحدات المحلية في شفط تراكمات مياه الأمطار بكافة الطرق والشوارع والميادين لتسهيل الحركة المرورية للمركبات.