القبض على مسجل خطر بتهمة غسل 2 مليون جنيه في شراء السيارات بالقاهرة

ضبطت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بمحافظة القاهرة، لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق محافظة القاهرة ، مما مكنه من تكوين ثروة مالية جراء ارتكابه ذلك النشاط.

وتمّ ضبطه وبحوزته (كمية لمخدر الحشيش - سلاح ناري - مبلغ مالي من متحصلات بيع المواد المخدرة)، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق شراء (السيارات - والمعاملات المالية)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة ، وقد قدرت أعمال الغسل التي تورط فيها المتهم 2 مليون جنيه.