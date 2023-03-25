السائق المتهم بقتل شهيد الشهامة في بنها: «منعني من ضرب دكتور»

قال المتهم الرئيسي في جريمة قتل الشاب أحمد عوني المعروف بشهيد الشهامة في بنها، أمام النيابة العامة خلال جلسة تحقيق جديد صباح اليوم إنه قرر الانتقام من المجني عليه بسبب منعه من ضرب طبيب دخل معه في نقاش حاد بسبب الخلاف علي قيمة الأجرة، وأن المجني عليه وقف أمام المتهم ووجه إليه كلمات تأنيب على التهجم على رجل مسن حتى لو كان مخطئًا.

طعنات في القلب

وأضاف المتهم الرئيسي بقتل شهيد الشهامة أمام النيابة العامة التي نسبت إليه تهمة القتل العمد مع سبق الاصرار وجددت حبسه لمدة 15 يومًا مع اثنين من معاونيه على تنفيذ الجريمة، وأضاف المتهم أمام النيابة أنه قرر الانتقام من الشاب «أحمد عوني» فاستعان باثنين من اصدقائه وطلب منهما معاونته على ضرب المجني عليه وأن نيته كانت الضرب السطحي لا القتل، بينما كانت مهمة صديقيه الامساك بالمجني عليه وأنهما قاما بتلك المهمة وأن المتهم طعن المجني عليه فمات بعد أن استقرت الطعنات في القلب.

عقوبة القتل العمد

يشرح الخبير القانوني ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض تفاصيل عقوبة القتل العمد بقوله: «تقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).

وأضاف سيد أحمد في حديثه للوطن إن المشرع خرج على القواعد العامة السابقة: «وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفا مشددا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة».