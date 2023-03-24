مشاهد البطولة والغدر في واقعة «شهيد الشهامة» ببنها.. رفض إهانة مسن فقتلوه

يترجل على قدميه في منطقة الحرس والوطني بمدينة بنها، حيث كان سباب وشتائم وكلمات نابية ينطق بها سائق سيارة ميكروباص، ويوجها إلى رجل مسن، تبين لاحقًا أنه طبيبا، تغضب كل من يسمعها، المشهد المؤسف لفت انتاه الشاب الثلاثيني أحمد عوني، فتوجه نحو السائق ووجه له كلمات التأنيب والتوبيخ، بسبب إهانة الرجل المسن «الطبيب»، ونجح بالفعل في فض الخلاف قبل أن ينصرف الجميع.

ضربة على رأس شهيد الشهامة ببنها

ظن الشاب أحمد عوني، أن تلك الخلافات صفحة وأغلقت، خاصة أنه لم يكن طرفًا فيها، بل كان تدخله للصلح بين الجميع، رغم أنه كان يتحدث مع السائق بحزم، قائلًا: «ليس من الرجولة أن تتهجم على رجل كبير في سن أبوك حتى إن أخطأ»، ووفق رواية والد الشاب أمام النيابة العامة، تربص السائق بنجله، وأثناء عودته من مقابلة صديقه أي بعد أكثر من ساعتين من الموقف الأول، وجد السائق ممسكًا شومة في يده، وضربه بها على رأسه، بينما أسرع اثنين من معاوني المتهم إلى طعنه بالمطاوي.

والد شهيد الشهامة يكشف تفاصيل الجريمة

بصوت ممزوج تغلبه الحسرة تحدث والد الشاب أحمد عوني، الذي عُرف بشهيد الشهامة من قبل جيرانه وأصدقائه، أمام النيابة العامة خلال جلسة تحقيق أمس، مشيرا إلى أن نجله أخبره قبل خروجه من المنزل أمس الأول، بالذهاب لمقابلة صديقه، وهو في الطريق تدخل لفض مشاجرة بين سائق ميكروباص ورجل مسن، ولم يعرف نجله سبب الخلاف، إذا كان على قيمة الأجرة أم على أمر آخر، لكنه وجد السائق متجاوزًا ومهينًا للطبيب، فتدخل وساهم في فض الخلاف دون أن يشتبك مع السائق، الذي بيت النية على قتله بمعاونة آخرين.

عقوبة المتهمين بقتل شهيد الشهامة

يقول عبد الله محمد عبد الله، المحامي بالنقض لـ«الوطن»، إن عقوبة المتهمين بقتل شهيد الشهامة في بنها، الإعدام وفقا لقانون العقوبات، وكذلك بناء على الأدلة المقدمة من النيابة العامة، التي استندت فيها إلى رواية شهود العيان وكاميرات المراقبة، التي وثقت تفاصيل الجريمة، وأظهرت ضرب المجني عليه بالشوم والأسلحة البيضاء.