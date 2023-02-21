السجن 7 سنوات لمتهمة بالاشتراك في قتل «شهيد الشهامة» بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة متهمة بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمتها بالمصاريف الجنائية، لاتهامها بالاشتراك في جريمة قتل شخص حاول إنقاذ طالب من أيدي المتهمة ومتهمين آخرين، بعدما خطفوا الأخير وطلبوا فدية من أسرته.

وصدر حكم محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار حازم عبد الفتاح الشناوي والمستشار محمد إبراهيم عوض، في القضية المقيدة برقم 6005 لسنة 2013 جنايات قسم شرطة الرمل ثان.

تفاصيل قضية الخطف

وتعود أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الرمل ثان، بوقوع جريمة قتل عبر إطلاق المتهمين أعيرة نارية أدي إلي وفاة المجني عليه «ي.س.م» بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الرمل ثان، اشتراك المتهمة «ا.م.ص» تعمل بسنتر تعليمي، مع آخرين تم محاكمتهم، بالاتفاق فيما بينهم في خطف «ا.ع.س» طالب، وطلب فدية من أهليته، مع اصطحابهم أسلحة نارية بندقيتان آليتان، وبيتوا النية وعقدوا العزم المصمم علي إزهاق كل من يعترض سيبل تنفيذ جريمتهم.

خطف تحول إلى جريمة قتل

واتصلت المتهمة بالطالب، وتمكنت من إغوائه ومقابلته والذهاب إلى مسكنها وطلبت منه تتبعها إلى المكان المعد سلفا بعيدا عن الأعين، ولما حضر انقض عليه المتهمون وأوسعوه ضربا ليتمكنوا من شل مقاومته، فتجمع المارة علي صياحه واستغاثته، وحاولوا ضبطهم فأشهروا الأسلحة النارية وأطلقوا وابلا من الأعيرة النارية تجاه المواطنين، مما أدى إلى وفاة المجني عليه «ي.س.م».

وحُرر محضر بالواقعة، وتم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وبالعرض علي النيابة، قررت إحالة القضية إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمة.