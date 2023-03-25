ندوة تثقيفية لطلاب كلية التربية بالزقازيق عن أهمية ترشيد المياه

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أهمية تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية للعاملين بالجهاز الإداري وطلاب الجامعات المدارس والمواطنين بمختلف فئاتهم العمرية لتعريفهم بقضية التغيرات المناخية وآليات التكييف معها وتوعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على البيئة من التلوث ومخاطر الإسراف في المياه وإلقاء المخلفات بشبكات الصرف الذي يكبد الدولة خسائر كبيرة.

ندوة توعوية لطلاب كلية التربية بجامعة الزقازيق

وفي هذا الإطار أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى أنه تنفيذا لبروتوكول التعاون بين الشركة وجامعة الزقازيق قامت الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة بتنفيذ ندوة توعوية لطلاب كلية التربية بجامعة الزقازيق عن أهمية ترشيد استهلاك المياه وذلك لتوعية الطلاب والطالبات بخطورة إهدار المياه وإلقاء الضوء على السلوكيات السلبية من قبل المواطنين في التعامل مع المياه والنتائج المترتبة على عدم ترشيد استهلاك الماء وكذلك المسئولية المجتمعية تجاه ترشيدها وذلك في حضور الدكتورة فاتن فاروق عميد كلية التربية جامعة الزقازيق والدكتور محمد عبد الله الفقي وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد سالم وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب.

إصلاح الصنابير وفكها وتركيبها وسرعة صيانتها

أضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه صاحب الندوة تنفيذ ورشة عمل لتعليم أعمال السباكة الخفيفة وذلك من خلال عرض شرح ميسر للصيانة المنزلية فيما يتعلق بأعمال السباكة وتم تدريب الطلاب عمليا على مجسم للسباكة لتعليمهم كيفية إصلاح الصنابير وفكها وتركيبها وسرعة صيانتها لتلافي إهدار المياه والحفاظ عليها.

أوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الحفاظ على المياه والبنية التحتية لشبكات الصرف الصحي واجب وطني ومسؤولية كبيرة تقع على عاتق الجميع، مناشداً المواطنين بالحد من الإسراف في المياه داخل المنازل، والاهتمام بعمليات الصيانة للمحابس للحد من تسريب قطرات الماء واستخدام العداد الكودي المسبق الدفع لما له من مميزات عديده أبرزها عدم الاحتياج للقارئ أو المحصل، بجانب احتسابه للاستهلاك الفعلي المشترك.