رفع حالة الطوارئ بشركات مياه الشرب والصرف بالمحافظات لمواجهة الأمطار

أعلنت عدة شركات لمياه الشرب والصرف الصحي رفع حالة الاستعداد والطوارئ عقب سقوط الأمطار، حيث أفاد بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بتعرض عدة محافظات لسقوط أمطار رعدية متفاوتة الشدة بينها القاهرة والجيزة والإسكندرية والفيوم والمنوفية، لتتأهب شركات المياه بالأماكن المتأثرة بسقوط الأمطار اليوم للتعامل مع مياه الأمطار، والعمل على رفع حالة الطوارىء لكسح المياه.

الجيزة تعلن الطوارئ للتعامل مع مياه الأمطار

أوضح المهندس منصور بدوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الجيزة، في بيان للشركة، أنه تم نشر وتمركز معدات وسيارات الشركة، للتعامل الفوري مع أي تجمعات محتملة للمياه.

نشر معدات كسح المياه بالقاهرة

بينما قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بمحافظة القاهرة، إنه فور إعلان توقعات بسقوط الأمطار، تم نشر المعدات بالمناطق المتوقع أن يحدث بها تجمعات للمياه والمحاور والمناطق الرئيسية، لكسح المياه.

رفع حالة الطوارئ بالإسكندرية للأمطار

فيما أعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد بالشركة، حيث من المتوقع أن تزيد حدة الأمطار الساقطة على المحافظة مساء، طبقا لبيان هيئة الأرصاد الجوية.

أمطار بالمنوفية اليوم

وجَّه الدكتور المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، برفع حالة الطوارئ لمواجهة موجة السيول والأمطار بالمحافظة والتأكيد على جاهزية شبكات ومحطات الصرف الصحى وتمركز سيارات الشفط في الأماكن التي تتعرض لتراكمات المياه حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، والعمل على رفع الأتربة لمنع تجمع مياه الأمطار في الشوارع والميادين وعدم إعاقة حركة السير للمواطنين.