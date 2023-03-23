تجديد شهادة الأيزو لمعمل المعايرة في شركة مياه الشرب بالشرقية

أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بالدور الذي تقوم به شركة مياه الشرب والصرف الصحي في تنفيذ المشروعات التنموية، وأعمال الصيانة للخطوط والشبكات بصفة دورية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتقديم كوب مياه نظيف لهم.

وأكد المحافظ ضرورة مواكبة التطورات الحديثة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، لضمان استدامة واستمرارية تقديم خدماتها للمواطنين بالشكل المطلوب.

تجديد شهادة الأيزو لمعمل المعايرة بالشركة للمرة الثانية

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى تجديد شهادة «الأيزو 17025» لمعمل المعايرة بالشركة للمرة الثانية على التوالي، وذلك بعد اجتياز التفتيش الدقيق والشامل بمعرفة المجلس الوطني للاعتماد (إيجاك) على أقسام المعمل، ومتابعة إجراءات المراجعة الخارجية لنظام إدارة الجودة وفقاً للمعايير القياسية والدولية من قبل هيئة الإيجاك الدولية.

تقديم أفضل الخدمات للمواطنين

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن الشركة تحرص على تطوير محطاتها وتقديم خدماتها بأفضل جودة لتواكب التطورات الحديثة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

ولفت إلى أن الشركة تضم 27 محطة مياه وصرف صحي حاصلة على شهادة الاعتماد الدولية TSM منها 15 محطة مياه شرب و12 محطة معالجة، وكذلك المعمل المركزي لمياه الشرب بمدينة الزقازيق ومعمل المحطة المرشحة اليابانية بههيا، ومعمل تحاليل العباسة المرشحة بأبو حماد، ومعمل تحاليل مياه الشرب بمحطة مياه سنجها بكفر صقر والحاصلين على تجديد شهادة «الأيزو 17025» بمعرفة المجلس الوطني للإعتماد (ايجاك).