«مياه الشرب»: رفع درجة الاستعداد والطوارئ قبل شهر رمضان

عقد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية اجتماعًا موسعًا، حضره كلا من رئيس قطاع شمال الشرقية ومديري عموم أفرع «فاقوس وكفر صقر وأولاد صقر وصان الحجر والحسينية ومنشأه أبو عمر» لعرض آخر المستجدات بكل فرع والعوائق التي تقابلهم أثناء العمل.

استمرار رفع درجات الاستعداد والطوارئ بكافة الأفرع

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، استمرار رفع درجات الاستعداد والطوارئ بكافة الأفرع والقطاعات التابعة للشركة استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم مع الأخذ في الاعتبار أوقات الذروة وارتفاع معدلات الاستهلاك، ووضع استراتيجية لمراجعة المناطق الساخنة والحلول المؤقتة والعاجلة لرفع المعاناه عن المواطنين.

الالتزام باتباع إجراءات السلامة

وشدد «أبوحلاوة» على المتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والتواصل الدائم والمستمر مع المواطنين والاهتمام بحل كافة الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125، والعمل على حلها فورًا.

تنفيذ أي مهمة قد تحدث خلال شهر رمضان

وأضاف أن الشركة ماضية في أعمال التطوير تنفيذا للتوجيهات السياسية بتوفير كوب مياه نظيف وصرف صحي آمن وتكثيف الحملات التوعويه حول كيفية ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحي، وإرسال إشعارات بأعمال الصيانة المخططة وغير المخططة والتعرف على توقيتات انقطاع المياه لتنبيه المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه وتوفير سيارات مياه شرب نقية وسيارات كسح بجميع أفرع الشركة، وكذلك استعداد تام لفرق الصيانة والشبكات وتجهيز فرق طوارئ من الحملة الميكانيكية والشفاطات والمعدات، والتأكد من حسن استعدادها لتنفيذ أي مهمة قد تحدث خلال شهر رمضان.