السجن المشدد 7 سنوات للمتهمين بسرقة سيدة بالإكراه في مدينة نصر

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة 3 متهمين بسرقة سيدة بالإكره في مدينة نصر، بالسجن المشدد 7 سنوات.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن محمود فريد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين خالد محمد حماد وباهر بهاء الدين طاهر، الرئيسين بمحكمة الاستئناف، وأمانة سر محمد طه.

وجاء في أمر إحالة القضية رقم 1845 لسنة 2022 كلي القاهرة الجديدة، أن المتهمين في 23 سبتمبر 2022، بدائرة قسم أول مدينة نصر، سرقوا مبلغا ماليا وهواتف محمولة ومتعلقات شخصية مملوكة للمجني عليها «سمية.ح»، كرها عنها في الطريق العام حال انتظارها لأحدهم، وأشهر الأول في وجهها سلاح أبيض «مطواة» وهددها باستعماله حال تواجد المتهم الثاني برفقته بمسرح الواقعة للشد من أزره وطلب منها الحقيبة التي تحوي المبلغ المالي إلا أنها رفضت وتشبثت بها فتعدى عليها بالضرب محدثًا إصاباتها فترك بذلك الإكراه جرحًا.

وحاز وأحرز المتهمان الأول والثاني سلاحا أبيض بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

ووجهت النيابة للمتهم الثالث، أنه اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم محل الاتهام السابق بأن اتفق مع المتهمين على ارتكاب الواقعة واستدرج المجني عليها إلى مسرح الجريمة بحجة حل خلافاتها مع آخر.