حوادث اليوم: ضبط هارب من 14 سنة سجن.. وسرقة 20 ألف لتر سولار

خلال الساعات الماضية، استطاعت أجهزة الأمن التي تتبع وزارة الداخلية في كشف غموض العديد من القضايا والجرائم التي تشهدها محافظات الجمهورية المختلفة، لذا توضح «الوطن» أبرز حوادث اليوم التي أعلنتها وزارة الداخلية.

«حشيش وهيدرو» بحوزة 4 أشخاص في القاهرة

في محافظة القاهرة، استطاعت الأجهزة الأمنية القبض على 4 أشخاص أثناء استقلالهم لسيارة أجرة ملك أحدهم، وكان بحوزتهم عدد 10 أكياس من مخدر الحشيش بالإضافة إلى كميات من مخدر الهيدرو، واعترفوا بحيازتهم للمخدرات بغرض الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

القبض على هارب من 14 سنة سجن في النزهة

وفي منطقة النزهة بمحافظة القاهرة، نجحت الأجهزة الأمنية في القبض على أحد الأشخاص كان مطلوباً في تنفيذ 55 حكم حبس سواء جزئي أو مستأنف أو غرامات، أو تبديد أو سرقة تيار كهربائي، وذلك بإجمالي مدد حبس وصلت إلى عدد 14 سنة مع غرامات مالية مُستحقه بلغت قيمة 210 ألف جنيه.

5 أشخاص سرقوا 20 ألف لتر سولار في الجيزة

في مركز الصف التابع لمحافظة الجيزة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 5 أشخاص بتهمة سرقة 20 ألف لتر سولار عن طريق تركيب محبس غير شرعي في خط أنابيب تابع لإحدى الشركات، وكان بحوزة المتهمين عدد 2 سيارة تقل بفنطاس.