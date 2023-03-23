ضبط 480 طربة حشيش بـ3.5 مليون جنيه في الجيزة

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، ومديرية أمن الجيزة، نشاط عدة عناصر إجرامية بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دائرتي قسم شرطة الأهرام ومركز شرطة كرداسة بمحافظة الجيزة مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، الأول له معلومات جنائية، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبحوزته (400 طربة لمخدر الحشيش وزنت 40 كيلوجرام – 2300 قرص مخدر لعقار الترامادول – 2 طبنجة – 2 خزينة طبنجة – عدد من الطلقات النارية – مبلغ مالي – ماكينة عد نقود – 2 هاتف محمول)، كما جرى ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة كرداسة وبحوزتهما 80 طربة لمخدر الحشيش وزنت 8 كيلوجرامات، طبنجة معدلة، ومبلغ مالي، وتقدّر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3,550,000 مليون جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.