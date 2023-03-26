اعترافات المتهم بالسطو على الشقق بالدرب الأحمر: «كنت بسرق وأبيع»

«كنت بختار الشقق اللي صحابها بيبقوا خارجين وناسيين الباب مفتوح مثلا أو الناس اللي بيمشوا في الشارع وهما مش مركزين فأقدر أخطف منهم التليفون أو الحاجة اللي معاهم وأجري».. ملخص اعتراف المتهم بسرقة متعلقات المواطنين باستخدام أسلوب الخطف والمغافلة بالدرب الأحمر أمام جهات التحقيق التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة لاستكمال التحقيقات.

ارتكاب عدة وقائع بنفس الأسلوب

وواصل المتهم اعترافاته بقيامه بارتكاب عدة وقائع سرقات بنفس الأسلوب وأنه عقب سرقته المتعلقات يقوم ببيعها وتحقيق الربح غير المشروع من خلالها.

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل البلاغ لوصول إخطار لقسم شرطة الدرب الأحمر من أحد الأشخاص بقيام شخص بسرقة هاتفه ومتعلقات أخرى من داخل شقته السكنية وقيامه بالفرار.

بالفحص تبين أنه أحد الأشخاص له معلومات جنائية سابقة ومقيم بذات العقار يسرق متعلقات المواطنين باستخدام أسلوب الخطف والمغافلة لتحقيق الربح غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتحرر محضر بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.

عقوبة المتهم

وأوضح المحامي سمير عبد العظيم، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأكد «عبدالعظيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».