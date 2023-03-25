ضبط 53 شيكارة دقيق و230 أسطوانة غاز قبل بيعها في السوق السوداء بالمنوفية

كشف اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، عن ضبط ما يزيد عن 53 شيكارة دقيق بلدي مدعم بأحد المخابز البلدية بناحية شارع الشوربجي، فضلا عن التحفظ على 230 أسطوانة غاز منزلي بمستودع غاز بقرية الحامول بمركز ومدينة منوف لإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح، وتم مصادرة كافة المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وتحرير محاضر جنح بتلك الوقائع أرقام 4972 و2621 لسنة 2023.

جاء ذلك وفق تقرير تلقاه محافظ المنوفية بشأن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية في شن حملاتها المكبرة على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بدائرة المحافظة، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية.

تحرير 169 محضرا تموينيا

وأوضح محافظ المنوفية أنه خلال تلك الحملات التموينية تم تحرير 169 محضرا تموينيا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتنوعت بين 72 محضر مخالفات للأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع بأزيد من السعر الرسمي وسلع مجهولة المصدر، و97 محضر مخالفات مخابز نقص وزن وعدم مطابقة المواصفات وعدم نظافة.

وأكد محافظ المنوفية، على مواصلة اللجان المشكلة مرورها الميداني واليومي على كافة منافذ ومعارض للتأكد من جودة المنتجات المعروضة ومراجعة أسعار العارضين وإحكام الرقابة على السلع وضبط الأسعار حفاظا على حقوق المواطنين.

تشديد الرقابة على الأسواق بالمنوفية

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لتشديد الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع خلال شهر رمضان والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.