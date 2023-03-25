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ضبط ‏82 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات وبسمة عبدالستار
12:50 م | السبت 25 مارس 2023
المرور- صورة أرشيفية

المرور- صورة أرشيفية

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 81889 مخالفة مرورية، من بينها المخالفات التالية:

(19742) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(157) مخالفة السير بدون تراخيص.

(27) مخالفة موقف عشوائي.

(3) مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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بقلم محمد بركات وبسمة عبدالستار