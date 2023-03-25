المؤبد للمتهم بقتل طفل في البدرشين بسبب خلافات مع أسرته

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، عامل لإدانته بقتل طفل لخلافات عائلية مع أسرته في البدرشين، بالسجن المؤبد.

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 5850 لسنة 2022 جنايات البدرشين، والمقيدة برقم 5114 لسنة 2022 كلي جنوب الجيزة، قيام المتهم «أ.م، 25 عاما، عامل»، في فبراير من العام الماضي 2022، بقتل الطفل المجني عليه «مازن. م» عمدا مع سبق الإصرار والترصد بعد أنبيت النية وعقد العزم على قتله بسبب خلافات مع أسرة الضحية.

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم حينما ظفر بالطفل المجني عليه سدد له طعنتين استقرت أحدهما في صدره بـ«مقص حديدي»، ما أسفر عن إصابته الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي المرفق بالأوراق والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية، أنَّ المتهم حاز وأحرز سلاح أبيض «مقص» دون مسوغ من الجهات المختصة.