تغريم صاحب مصنع أعلاف 460 ألف جنيه لسرقة تيار كهربائي في دسوق بكفر الشيخ

حكمت محكمة جنح مستأنف دسوق بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة المستشار حاتم سامي مصيلحي عيد، رئيس الدائرة الخامسة جنح مستأنف دسوق، وبعضوية المستشارين علاء الدين فرحات محمد موسي الشرنوبي، ومحمد عبد الفتاح البحيري، بمعاقبة صاحب مصنع غير مرخص لتصنيع الأعلاف بتأييد حكم أول درجة الصادر من محكمة جنح دسوق بمعاقبة المتهم بمثل قيمة الغرامة المقررة وكانت قدرها 230 ألف جنيه و10 آلاف جنيه غرامة، وذلك في أحداث القضية رقم 8398 لسنة 2022 والمستأنفة برقم 12799 لسنة 2022.

وتبين من الحكم أن محكمة أول درجة كانت قد قضت بمعاقبة صاحب مصنع أعلاف غير مرخص، بتغليظ العقوبة ضده بمثل قيمة التيار الكهربائي المستولى عليه لإدارة نشاطه من تصنيع الأعلاف غير المرخصة قانونًا وبغير الطرق القانونية وغرامة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

تفاصيل الواقعة

البداية كانت عندما شنّت مباحث شرطة الكهربائي بقسم شرطة كهرباء كفر الشيخ، حملة تفتيشية على قرية شباس الشهداء لمتابعة سرقة التيار الكهربائي في المصانع والمحال التجارية، وكذلك المستولى عليها بغير الطرق القانونية، وأثناء متابعة الحملة للمحال وفحص المنشأة التابعة للمذكور تبين استيلائه على التيار الكهربائي، وإضراره بالمال العام، لإدارة مصنعه غير المرخص، عن طريق سحب وصلات كهربائية وعدم مرور هذه الوصلات على العداد الكهربائي الخاص به.

تحرير المحضر اللازم

وعقب تقنين الإجراءات القانونية، جرى تحرير محضر حمل رقم 8398 جنح مركز دسوق 2022، وجرى تداول القضية لتصدر محكمة جنح مركز دسوق حكمها في القضية.