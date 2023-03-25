محافظ أسيوط يناشد مؤسسات المجتمع المدني بدعم الأسر الأولى بالرعاية في رمضان

ناشد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مؤسسات المجتمع المدني بتفعيل جهود المشاركة المجتمعية في دعم الأسر الأولى بالرعاية بالقرى والمراكز، خلال شهر رمضان المبارك، تنفيذًا لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، لافتاً إلى جهود مؤسسة مصر الخير في تنفيذ فعاليات حملة «إفطار صائم» التي تستهدف توزيع 250 وجبة إفطار يوميا و1020 وجبة سحور من خلال خيمة رمضان وبمعهد جنوب مصر للأورام بالتنسيق والتعاون مع بعض الجمعيات الأهلية والمتطوعين الشباب

إفطار صائم

وأشار المحافظ إلى أن فعاليات مؤسسة مصر الخير من خلال حملة «إفطار صائم» التي أطلقتها بمختلف محافظات الجمهورية وبدأت فعالياتها بالمحافظة وتستهدف الأسر الأولى بالرعاية والأسر المستحقة بالقرى والمركز فضلا عن جهودها في توزيع كراتين المواد الغذائية على الأسر الأولى بالرعاية، بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، موجهاً الشكر لمؤسسة مصر الخير للمشاركة في رفع العبء عن كاهل المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم من خلال المساعدات المادية والعينية والمشروعات التنموية التي تنفذها المؤسسة بقرى ومراكز المحافظة .

إقامة مطبخ سحور

ومن جانبه أوضح محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بأسيوط، إن المؤسسة فعلت مبادرة إفطار صائم من خلال إقامة مطبخ سحور أسيوط لتجهيز 1020 وجبة سحور و250 وجبة إفطار يتم توزيعها على المواطنين بخيمة رمضان وبخيمة معهد جنوب مصر للأورام لاستهداف المرضى وذويهم والمرافقين للمرضى وإدخال البهجة والسعادة على الأطفال المرضى خلال الشهر الكريم.