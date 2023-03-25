أعلنت هيئة المساحة المصرية اليوم السبت موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 25-3-2023، الثالث في شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع إعلان مواقيت الصلاة اليوم السبت 25-3-2023 في المحافظات المختلفة.

ويستعرض «الوطن» موعد أذان المغرب في محافظة الإسماعيلية اليوم السبت 25-3-2023.

موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 25-3-2023

وأعلنت هيئة المساحة المصرية إمساكية شهر رمضان لهذا العام والتي جاء فيها موعد أذان المغرب في الإسماعيلية اليوم السبت 25-3-2023 الساعة 6:05 مساء.

وبحسب إمساكية شهر رمضان، فإنه يؤذن لصلاة العشاء الساعة السابعة و24 دقيقة، فيما يأتي موعد صلاة الفجر الساعة 4:24 دقيقة، وصلاة الظهر الساعة الحادية عشر و57 دقيقة، فيما يؤذن لصلاة العصر في الساعة الثالثة و26 دقيقة.

طوارئ في مساجد الإسماعيلية

ورفعت مديرية أوقاف الإسماعيلية حالة الطوارئ في كافة المساجد في محافظة الإسماعيلية، خاصة في المساجد الكبرى التي تشهد زحاما كبيرا من المواطنين في صلاة التراويح والفجر.