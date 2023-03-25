يبحث الآلاف من الصائمين عن موعد أذان المغرب في الجيزة اليوم السبت 25-3-2023، ثالث أيام شهررمضان الكريم، للاستعداد للإفطار وصلاة المغرب والعشاء والتراويح، حيث يعيش المسلمون أجواء دينية مميزة وسعادة كبيرة، وتبلغ عدد ساعات الصيام في محافظة الجيزة 14 ساعة و3 دقائق.

موعد أذان المغرب في الجيزة اليوم السبت

وأكدت الهيئة العامة للمساحة المصرية، أن موعد أذان المغرب في الجيزة اليوم السبت 25-3-2023 يكون الساعة 6 و11 دقيقة مساء، كما أن موعد أذان الفجر الساعة 4 و28 دقيقة صباحا، وموعد السحور الساعة 2 و8 دقائق، وموعد الإمساك في تمام الساعة 4 و8 دقائق.

موعد أذان المغرب في الجيزة السبت 25-3-2023

ويترقب الملايين موعد أذان المغرب في الجيزة اليوم السبت 25-3-2023 لتناول الإفطار في ثالث أيام شهر رمضان المعظم.

كما أوضحت الهيئة العامة للمساحة أن مواقيت الصلاة في محافظة الجيزة كالتالي: أذان الظهر الساعة الثانية عشر و2 دقيقة، وموعد أذان العصر الساعة الثالثة والنصف مساء، وموعد أذان المغرب الساعة السادسة و11 دقيقة، وموعد أذان العشاء الساعة السابعة و28 دقيقة.