يستعد الملايين من المصريين للإفطار في ثالث أيام شهر رمضان المبارك خلال الساعات المقبلة، ويتساءل المواطنون عن موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم السبت 25-3-2023، وسط أجواء احتفالية يعيشها المصريون من تعليق زينة رمضان والاستعداد بإقامة موائد الرحمن وغيرها من الأجواء الروحانية والاحتقالية المميزة.

موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم السبت 25-3-2023

وكشفت الهيئة المصرية العامة للمساحة موعد أذان المغرب في محافظة بني سويف اليوم السبت 25-3-2023 والذي يكون في تمام الساعة السادسة و10 دقائق مساء، فيما أعلنت عن موعد أذان الفجر والذي يكون في تمام الساعة الرابعة و28 دقيقة فجراً، على أن يكون موعد السحور في الساعة الثانية و10 دقائق، وموعد الإمساك في تمام الساعة الرابعة و10 دقائق فجرا.

عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف السبت 25-3-2023

وأضافت الهيئة المصرية العامة للمساحة، عبر موقعها الرسمي، أن عدد ساعات الصيام في محافظة بني سويف يوم السبت 25-3-2023 والموافق ثالث أيام شهر رمضان المبارك، تكون 13 ساعة و59 دقيقة.

موعد الإفطار في ثالث يوم رمضان ببني سويف

ويعد موعد أذان المغرب في بني سويف اليوم السبت 25-3-2023 هو موعد الإفطار في ثالث يوم في شهر رمضان المبارك وموعد الإفطار الذي ينتظره الملايبن من أبناء المحافظة وهو السادسة و10 دقائق وفق هيئة المساحة المصرية.