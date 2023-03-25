موعد أذان المغرب في الغربية السبت 25-3-2023.. صيام 14 ساعة و4 دقائق

يترقب المسلمون في جميع مدن ومراكز وقرى محافظة الغربية، موعد أذان المغرب في الغربية السبت 25-3-2023، حيث يتأخر بمقدر 3 دقائق عن اليوم الأول.

موعد أذان المغرب في الغربية السبت 25-3-2023

ووفقا لما جاء في إمساكية شهر رمضان المبارك، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، فإن موعد أذان المغرب في ثالث أيام شهر رمضان المبارك اليوم الجمعة 25-3-2023، يكون في الساعة 6:10 مساء.

موعد الإفطار اليوم في الغربية 25-3-2023

وتصل عدد ساعات الصيام في ثالث أيام شهر رمضان المبارك، السبت 25-3-2023، وفقاً لما أعلنته الهيئة المصرية العامة للمساحة في إمساكية شهر رمضان المبارك، إلى 14 ساعة و4 دقائق، حيث يكون موعد الإفطار بالغربية في ثالث أيام شهر رمضان المبارك الجمعة 25-3-2023، عند الساعة 6.10 مساء.

وتتضمن إمساكية شهر رمضان المعظم 1444 هجرية، الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمساحة، أن موعد الإمساك عن الطعام في سحور ثان أيام شهر رمضان المبارك 2023، كان الساعة 4.06 صباحا، بينما موعد أذان الفجر كان الساعة 4:26 صباحا، بأقل دقيقة عن أول أيام شهر رمضان.