المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير محررات رسمية في القاهرة

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في عابدين، اليوم السبت، موظف لإدانته بالتزوير في محررات رسمية، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات.

صدَر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال الدين وعضوية المستشارين محروس حلمي عبدالباقي وأحمد عبدالخالق وجوزيف سمير بطرس.

وانتهت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم، ووجهت له النيابة تهمة التزوير في محررات رسمية، وبصفته موظف عمومي اشترك مع آخرين بالتزوير في محررات رسمية، عن طريق تزييل واقعة بشكل غير رسمي بجعلها صحيحة ورسمية مع علمه بذلك، مخالفا أداء عمل من أعمال وظيفته.