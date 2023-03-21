القبض على شخص بتهمة تزوير الشهادات الطبية في بولاق الدكرور

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص في تزوير الشهادات الطبية المنسوبة للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء في تخصصات مختلفة ومهرها بأكلاشيهات مصطنعة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص وترويجها على عملائه نظير حصوله على مبالغ مالية لاستخدامها في شراء عقاقير طبية محظور بيعها إلا بموجب روشتة طبية معتمدة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة وعثر بحوزته على (34 خاتم أكلاشيه مقلد للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والأطباء – 10 دفاتر روشتات طبية منسوب صدورها للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والعديد من الأطباء ممهورة بأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص - هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم المذكور بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وأضاف بأن القائم على اصطناع الأختام ودفاتر الروشتات المضبوطة بحوزته هو (صاحب مطبعة كائنة بالجيزة له معلومات جنائية) وباستهدافه أمكن ضبطه داخل المطبعة المشار إليها بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة.

وعُثر بحوزته على (200 دفتر روشتات طبية منسوب صدورها للعديد من المستشفيات والمراكز الطبية والعديد من الأطباء ممهورة بأختام مقلدة منسوبة لتلك الجهات والأشخاص - جهاز حاسب آلي بمشتملاته بفحصه فنياً تبين أنه مُحمل بنماذج الأختام الطبية والمستندات المضبوطة وبرامج تعديل الصور فوتوشوب - 2 هاتف محمول - مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي).

وبمواجهة المتهم، بما أسفر عنه الفحص والضبط أقرّ بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع المتهم الآخر.