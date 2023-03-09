تجديد حبس شخصين بتهمة تزوير محررات رسمية في القاهرة

أمرت النيابة العامة بتجديد حبس تشكيل عصابي مكون من شخصين لتزويرهما محررات ومستندات رسمية بالقاهرة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ووجهت إليهم تهمة النصب والاحتيال وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل ضبط متهمين بتزوير محررات رسمية

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بالقاهرة، بلاغا بقيام شخصين «لهما معلومات جنائية» بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال علي المواطنين، تفيد تضررعدد من المواطنين من المتهمين وسرقة دراجاتهم.

بالفحص وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما و بحوزتهما هاتفي محمول- مبلغ مالي - عدد من الأوراق والأختام والأدوات والأجهزة والخامات المستخدمة فى ممارسة نشاطهما الإجرامي، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولة النشاط وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإحالتهم للنيابة، التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

عن عقوبة النصب والاحتيال قال المحامي سمير عبدالعظيم، إنه وفقا لقانون العقوبات المعدل في 2020، يعاقب المتهم بالسجن لمدة تتراوح بين شهر و3 سنوات.

وأضاف «عبدالعظيم» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنّ المادة 366 نصت على أنّ «عقوبة النصب والاحتيال تتراوح بين شهر حتى 3 سنوات، كما أنّ عقوبة الشروع في النصب تختلف عن تهمة النصب، وتتراوح عقوبتها بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين».