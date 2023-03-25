تواجه عددا من القضايا.. من هي موكا حجازي فتاة التيك توك؟

خلال الأعوام القليلة الماضية، ظهرت على منصات التواصل الاجتماعي إحدى الفتيات تدعي موكا حجازي وأصبحت من مشاهير التطبيق الشهير قبل القبض عليها، فـ من هي موكا حجازي فتاة التيك توك التي تواجه عدد من القضايا تحاكم عليها في الوقت الحالي.

جلسة طعن على موكا حجازي؟

وتنظر محكمة النقض، اليوم السبت، جلسة الطعن المقدمة من موكا حجازي فتاة التيك توك على حكم حبسها في القضية التي تواجه فيها تهمة ممارسة أعمال منافية للآداب والتي تم الحكم عليها لمدة عام في هذه القضية.

من هي موكا حجازي فتاة التيك توك؟

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية معلومات عن من هي موكا حجازي فتاة التيك توك:

في عام 2021 تقدم المحامي أشرف فرحات ببلاغ إلى النائب العام المستشار حمادة الصاوي ضد موكا حجازي فتاة التيك توك، يتهمه فيها بنشر الفسق.

وخلال البلاغ أشار المحامي إلى من هي موكا حجازي فتاة التيك توك التي ظهرت مؤخرا وتتبع نفس سير الفتيات التي سبقنها، منهن حنين حسام، مودة الأدهم، هدير الهادي، وريناد عماد، قائلا: إن سبب تقدمه بالبلاغ هو عدم ارتداع الفتاة من المحاكمات التي تم الإعلان عنها ضد غيرها من الفتيات.

وبعد أقل من 48 ساعة من تقديم البلاغ إلى النائب العام تم القبض على موكا حجازي فتاة التيك توك على خلفية المحتوي والفيديوهات التي تقدمها على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة منصة «التيك توك»، وتم التحقيق مع المتهمة وإحالتها بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق معها إلى محكمة الجنايات وصدر ضدها عددا من الأحكام، وآخرها الحكم الذي تواجهه اليوم بالحبس لمدة عام.