اليوم.. النطق بالحكم على موكا حجازي «فتاة التيك توك»

تستكمل محكمة النقض اليوم السبت، محاكمة موكا حجازي «فتاة التيك توك»، للنطق بالحكم في الطعن الذي قدمته المتهمة، وذلك على حكم حبسها لمدة عام بسبب اتهامها بممارستها لأعمال منافية للآداب.

مدّ أجل النطق بالحكم

وكانت محكمة النقض، قد قررت يوم السبت الموافق 11 من شهر مارس الجاري، مد أجل النطق بالحكم في الطعن الذي قدمته المتهمة موكا حجازي، إلى جلسة اليوم.

استئناف على حكم الحبس

وكانت موكا حجازي «فتاة التيك توك» قد تقدمت، في وقت سابق، باستئناف على حكم حبسها لمدة عام أمام محكمة استئناف الطفل في محافظة الجيزة، ولكن المحكمة رفضت استئناف المتهمة وأيدت الحكم بحبسها لمدة عام.

التحقيقات مع موكا حجازي

وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقًا مع موكا حجازي «فتاة التيك توك»، وقامت بالتحفظ على عدد 12 مقطع فيديو لموكا، وتظهر من خلالهم المتهمة وهي ترقص وتتلفظ بألفاظ خارجة، كما عُرضت تلك الفيديوهات التي تظهر فيها موكا حجازي، على إحدى اللجان الفنية للتأكد من مطابقة تلك الفيديوهات مع المتهمة، وبالفعل تبين صحة تلك الفيديوهات.