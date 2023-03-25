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مد أجل النطق بالحكم في طعن موكا حجازي فتاة التيك توك على حبسها إلى 13 مايو

كتب:

بسمة عبدالستار
02:58 م | السبت 25 مارس 2023
موكا حجازي فتاة التيك توك

موكا حجازي فتاة التيك توك

قررت محكمة النقض، اليوم السبت، مد أجل الحكم في الطعن المُقدم من فتاة التيك توك موكا حجازي، على حكم حبسها لمدة عام لاتهامها بممارسة أعمال منافية للآداب، إلى 13 مايو المقبل.

وكانت قد تقدمت فتاة التيك توك موكا حجازي، في وقت سابق، أمام محكمة استئناف الطفل في الجيزة، باستئناف على حكم حبسها لمدة سنة بتهمة ممارسة الرذيلة والتحريض على الفسق وخدش الحياء العام، ولكن المحكمة رفضته وأيدت حبسها عام.

وخلال التحقيقات التي أُجريت مع المتهمة، من قبل النيابة العامة، حرزت خلالها 12 مقطعًا فيديو للمتهمة، أثناء رقصها وتلفظها بألفاظ خارجة، وتمّ عرض الفيديوهات التي تظهر فيها المتهمة موكا حجازي فتاة التيك توك، على لجنة فنية لمطابقة الفيديوهات مع المتهمة، وتبين صحتها.

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بقلم بسمة عبدالستار