سجلّت أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في محافظة كفر الشيخ 2023، تخفيضات وصلت إلى نحو 30% مقارنة بأسعار المحال التجارية المختلفة، مما ترتب عليه زيادة الإقبال علي هذه المعارض، بالتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك لعام 1444 هجرية.

وتُبرز التخفيضات في أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في محافظة كفر الشيخ 2023، بفروعها الـ16 المنتشرة في مختلف مراكز ومدن المحافظة، والتي تضم السلع الغذائية الأساسية، منها «السكر، والزيت، والسمنة، واللحوم والدواجن المجمدة، واللحوم البلدية»، والتي تأتي جميعها بأسعار مخفضة.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في محافظة كفر الشيخ 2023

وجاءت أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في محافظة كفر الشيخ 2023، للسلع الأساسية كالتالي:

سعر الأرز: 14.5 جنيه للكيلو.

سعر السكر: 14.5 جنيه للكيلو.

سعر الدقيق: 17 جنيهاً للكيلو.

سعر المكرونة: 10 جنيهات 400 جرام.

سعر العدس: 21 جنيها 500 جرام.

سعر الفول المعبأ: 19 جنيه 500 جرام.

سعر الزيت: بمبلغ 37.5 جنيهاً لنوع زيت حلوة 700 ملي.

سعر سعر الزيت الخليط: 36 و34 و30 جنيهاً 700 ملي.

سعر الزيت لتر قلي: 49 جنيها.

سعر زيت عباد الشمس 750 ملي: بنحو 47 جنيهاً.

سعر الشاي ناعم 250 ملي: 33 و40 جنيهاً.

سعر الخل 900 مللي: 6.5 جنيه.

سعر سمن نباتي: 40 و60 و93 جنيها حسب النوع.

سعر كاتشب 1 كيلو: 25 جنيها.

سعر صلصة 24 ظرفاً: 40 جنيها.

أسعار الألبان بمعرض أهلا رمضان في كفر الشيخ

أما عن أسعار الألبان والجبن بمعرض أهلا رمضان في محافظة كفر الشيخ 2023، فهي كالتالي:

كليو الزبدة: 85 جنيهاً.

كيلو الجبن الثلاجة: 66 جنيهاً.

كيلو الجبن الأسطنبولي: 68 جنيهاً.

كيلو الجبن البيضاء القديمة: 54 جنيهاً.

ربع كيلو الجبن الرومي الجديد: 40 جنيهاً.

ربع كيلو الجبن الرومي القديم: 37 جنيهاً.

كيلو الزيتون الأخضر: 55 جنيهاً.

زجاجة لبن كيلو مبستر: 20 جنيه.

أسعار اللحوم بمعرض أهلا رمضان في محافظة كفر الشيخ 2023

بينما جاءت أسعار اللحوم بمعرض أهلا رمضان في محافظة كفر الشيخ 2023، كالتالي:

كيلو اللحمة البلدي: 140 جنيهاً.

كيلو لحم مفروم برازيلي: 115 جنيهاً.

كيلو لحم مجمد قطع برازيلي: 135 جنيهاً.

كيلو الكبدة البرازيلي: 104 جنيهات.

كيلو لحم طازج: 135 جنيهاً.

سعر مصنعات لحوم بلدي قد بلغ 140 جنيهاً بدلاً من 180 جنيهاً.