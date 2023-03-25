رمضان ينعش مبيعات الأجهزة الكهربائية.. اعرف الأسعار وصلت كام

تعد الأجهزة الكهربائية بمختلف أنواعها من المنتجات الاأساسية والضرورية لدى غالبية المصريين، خاصة من هم مقبلون على الزواج، حيث يزداد الطلب على شرائها بشكل كبير في ألفترة الحالية، ورغم من وجود أنواع كثيرة من الأجهزة الكهربائية الا أن بعضها لا يمكن الاستغناء عنه خاصة في الوقت الحالي كالثلاجات والبوتاجازات.

وفي جولة لـ«الوطن» بمدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، قال العديد من تجار الأجهزة الكهربائية إنه من المتوقع أن يزداد الطلب علي شراء الأدوات الكهربائية خلال شهر رمضان، خاصةً ما يتعلق بما يحتاجه المقبلون على الزواج من أجهزة كهربائية، لأن الكثير من حفلات الزواج والأفراح تقام بعد العيد مباشرةً، وتختلف الأسعار من مكان لآخر، حسب نوع الأجهزة والموديل ودرجة جودة المنتج.

ورصدت «الوطن» أسعار الأجهزة الكهربائية بالمحلات خلال جولتها ويختلف السعر من مكان لأخر والتي جاءت كالتالي:ـ

أسعار الثلاجات بمحلات بيع الأجهزة الكهربائية

يتراوح سعر الثلاجات 2 باب في المتوسط ما بين 8 آلاف الي 18 ألف جنيه ويختلف السعر حسب النوع والموديل والسعة، بينما تبدء أسعار الثلاجات الميني بار من 7 آلاف جنيه، كما يتراوح سعر الديب فريزر الأفقي في المتوسط ما بين 6 آلاف الي 12 ألف جنيه ويختلف السعر حسب النوع والسعة، بينما يتراوح سعر الديب فريزر الرأسي في المتوسط ما بين 8 الي 16 ألف جنيه ويختلف السعر حسب النوع والسعة.

أسعار الأجهزة الكهربائية بالأسواق

يتراوح سعر البوتاجازات في المتوسط ما بين 4 آلاف الي 10 آلاف جنيه حسب عدد الشعلات والنوع، كما يتراوح سعر الشاشات التلفزيونية في المتوسط ما بين 4 إلى 10 آلاف جنيه حسب البوصة والنوع والموديل، وتبدء أسعار التكيفات من 10 آلاف جنيه للـ 1.5 حصان، وتبدأ أسعار السخانات الكهربائية من 2000 جنيه، بينما تبدء أسعار السخانات الغاز من 2500 جنيه حسب النوع والسعة.