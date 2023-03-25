«تجارية الإسكندرية»: انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم السبت 5 جنيهات

شهدت الأسواق المصرية انخفاض في سعر كرتونة البيض اليوم السبت 25-3-2023 خلال كافة محافظات مصر، وهو استمرار لحالة انخفاض الأسعار التي شهدتها الأسواق خلال الأيام الماضية، حيث يبدأ سعر كرتونة البيض من داخل المزرعة ب90 جنيه.

سعر كرتونة البيض اليوم السبت 25-3-2023

وقال حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن أسعار البيض اليوم انخفض بنحو 5 جنيهات، ويتراوح سعر الطبق داخل المزرعة بين 90 و95 جنيها، مؤكداً أن الانخفاض يرجع لزيادة المعروض.

سعر كرتونة البيض للمستهلك اليوم

وأضاف المنوفي في بيان اليوم، أن سعر كرتونة البيض الأبيض للمستهلك اليوم يزيد سعرها من 5 إلى 10 جنيهات في محافظات مصر على حسب قرب المحافظة من المزارع ما يقلل من سعر عملية النقل بالتالي يقل سعر الزيادة على الكرتونة.

انخفاض سعر كرتونة البيض الأبيض

وتابع رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بالغرفة التجارية بالإسكندرية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض الأبيض قد وصل سعرها 90 جنيها في أرض المزرعة بعدما كان سعرها 95 جنيها خلال الأيام الماضية، أي بانخفاض 5 جنيهات، فيما يزيد سعرها من 5 إلى 10 جنيهات حتى يصل للمستهلك.