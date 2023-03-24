7 ماكينات طوارئ لتأمين التغذية الكهربائية لمباراة مصر ومالاوي

تجري شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء التجارب المبدئية لتأمين التغذية الكهربائية لمباراة منتخب مصر وفريق مالاوي والمقرر لها تمام الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2024 على استاد الدفاع الجوي بمنطقة التجمع الخامس بمتابعة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، ونائبه المهندس أسامة عسران، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر.

تأمين التغذية الكهربائية بين مصر ومالاوي قبل المباراة بساعتين

وأكد المهندس حسام عفيفي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء لـ«الوطن»، أن الشركة تجري التجارب النهائية الخاصة بتأمين التغذية الكهربائية بين فريقي منتخب مصر وفريق مالاوي قبل انطلاق المباراة رسميا بساعتين من مصادرها الثلاثة الرئيسية والبديلة والاحتياطية، مشيرا إلى أنه جرى التأكد من تأمين التغذية الكهربائية لأبراج الإضاءة والمبنى الإداري، وغرف خلع الملابس للفرق والحكام.

تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب والاستاد

واشار رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، إلى أنه جرى تأمين التغذية الكهربائية للمغذيات الرئيسية للملعب والاستاد، والمنطقة المحيطة بالكامل لتأمين استقرار تغذية التيار خلال المباراة المرتقبة.

تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء

من جهته، قال المهندس أشرف دسوقي نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وقطاع الشبكات أنه جرى مراجعة جميع أعمدة الإضاءة المؤدية إلى الاستاد، وأعمدة الإنارة الموجودة في البوابة الرئيسية للاستاد، إضافة إلى إجراء عمليات تجارب للبث التليفزيوني من داخل الملعب، قبل انطلاق اللقاء، مع تقسيم أبراج الإنارة إلى 4 أجزاء، منها جزء على الشبكة و3 أخرى على 3 مولدات.

انتشار فرق الطواري خلال فترة المباراة

من ناحية أخرى، قامت لجنة برئاسة المهندس أشرف دسوقي نائب رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، والمهندس سيد سليمان رئيس قطاع تحكم شرق والمهندس محمد عبدالله مدير شبكات مدينة نصر بالتنسيق مع إدارة الاستاد لتحديد مواعيد تشغيل الماكينات الطوارئ والمدة الزمنية لها مع انتشار فرق الطواري خلال فترة المباراة.