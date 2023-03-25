بلينكن يؤكد قوة الشراكة بين الولايات المتحدة واليونان

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قوة الشراكة بين الولايات المتحدة واليونان، مشيرا إلى أن بلاده تعتبر اليونان شريكا لا غنى عنه وشريكا في حلف شمال الأطلسي «الناتو» في وقت يشهد تحديات عالمية لا مثيل لها.

وقال بلينكن - في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت، بمناسبة الذكرى 202 على تأسيس جمهورية اليونان: «بالنيابة عن حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية، أهنئ شعب اليونان في جميع أنحاء العالم بمناسبة الاحتفال بالذكرى 202 لتأسيس جمهورية اليونان».

وأشاد بدعم اليونان الحيوي المستمر لأوكرانيا بعد أكثر من عام على شن موسكو حربها ضد أوكرانيا، معربا عن شكره لليونان لدعمها للجهة الشرقية لأوروبا إلى شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وغرب البلقان كمؤيد مبدئي للسلام والازدهار.

وأكد «بلينكن» تطلعه إلى عام آخر من التحديات والفرص، مؤكدا أن الشراكة بين الولايات المتحدة واليونان راسخة وستتغلب على التحديات.