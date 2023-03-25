محافظ بورسعيد: افتتاح الجراج متعدد الطوابق خلال أيام

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، اجتماعا لمتابعة سير العمل بعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بمحافظة بورسعيد، وذلك بحضور الشركات المسؤولة عن أعمال إنشاء المشروعات.

واستعرض محافظ بورسعيد مع الحضور معدلات التنفيذ الأخيرة لعدد من المشروعات الجارية، والتي تتم في العديد من القطاعات بأحياء المحافظة في إطار التنمية الشاملة التي تشهدها المحافظة في الآونة الأخيرة.

الجراج جاهز للافتتاح

وأكد الغضبان أن أعمال إنشاء الجراج المتعدد الطوابق الجديد قد انتهت وأصبح جاهزا للافتتاح خلال الفترة القادمة، ليتواكب مع الأعمال الحضارية التي تشهدها المنطقة، فهو يقع بمنتصف سوق الأسماك الجديد والبازار الجديد، مشيرا أنه تم الانتهاء من 80% من أعمال وضع الطبقة السطحية للأسفلت بشارع 23 يوليو ومن المقرر الانتهاء من الأعمال به خلال أسبوع

تطوير المجزر الآلية

كما تابع المحافظ آخر مستجدات أعمال تطوير المجزر الحكومي بمنطقة حظائر القابوطي الجديد موجها بسرعة الانتهاء منها.

وشدد محافظ بورسعيد على التنسيق التام بين كافة الجهات المعنية بالتنفيذ، والمتابعة أولا بأول للموقف التنفيذي للمشروعات، والالتزام بالموعد النهائي للانتهاء منها.