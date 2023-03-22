محافظ بورسعيد يهنئ الرئيس السيسي بحلول شهر رمضان المبارك

قدم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة، حلول شهر رمضان المبارك.

وقال محافظ بورسعيد، إنه يطيب لي باسم أبناء المحافظة وقياداتها السياسية والشعبية والتنفيذية، بأن نتقدم للرئيس السيسي بأصدق وأرق عبارات التهنئة ومشاعر التقدير، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين الله عز وجل أن يمتعه بموفور الصحة والعافية، وأن يعيده عليه والأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن ينعم على مصرنا الغالية بالأمن والأمان والاستقرار.

محافظ بورسعيد يهنئ رئيس الوزراء

كما قدم المحافظ التهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، وإلى الوزارء والمحافظين.

في السياق ذاته، قدم محافظ بورسعيد، التهنئة للأمة الإسلامية وشعب مصر عامة وأبناء بورسعيد خاصة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعيا المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على مصرنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار،

شهر الترابط والتلاحم

ودعا المحافظ إلى أن يشهد الشهر المبارك مزيدا من الترابط والتلاحم بين الشعب المصري، خلف قيادته السياسية لاستكمال مسيرة التنمية التي تشهدها مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح.

وأشار «الغضبان» إلى أهمية الاستفادة من هذا الشهر الفضيل في الطاعات والعبادات والعمل، لاستكمال مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد.