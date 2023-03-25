اعتقال مواطن ياباني في الصين بدعوى انتهاكه قوانين البلاد

أعلنت مصادر حكومية يابانية اعتقال مواطن ياباني في الخمسينيات من عمره بالعاصمة الصينية بكين.

وقالت المصادر، إن السلطات الأمنية الصينية اعتقلت الرجل وهو مدير تنفيذي في شركة يابانية في وقت سابق من الشهر الجاري بدعوى انتهاكه القانون الصيني، وفقا لما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية «إن إتش كيه» اليوم السبت.

اعتقال 17 مواطنا ياباني في الصين

وأشارت القناة، إلى أن التفاصيل لاتزال قليلة، إلا أنه يعتقد أنه تم اعتقاله للاشتباه في قيامه بالتجسس.

وطلبت السفارة اليابانية في العاصمة الصينية الإذن بالتحدث مع الرجل كما أنها تقوم بجمع معلومات حول أسباب اعتقاله.

يشار إلى أنه تم اعتقال 17 مواطنا يابانيا على الأقل بينهم هذا الرجل، في الصين للاشتباه في قيامهم بالتجسس وأنشطة أخرى منذ عام 2015، وذلك عقب عام واحد من دخول قانون مكافحة التجسس حيز التنفيذ.