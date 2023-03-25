مستوطنون إسرائيليون ينظمون مسيرة مسلحة في البلدة القديمة بالخليل

نظم عشرات المستوطنين الإسرائيليين المدججين بالسلاح، اليوم، مسيرة استفزازية فى البلدة القديمة من مدينة الخليل ،جنوب الضفة الغربية.

وقال شهود عيان إن عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة القديمة، وجابوا شوارعها وأزقتها الفرعية، ورددوا هتافات عنصرية، وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال الإسرائيلى.

عشرات المستوطنين اقتحموا البلدة القديمة

وأضاف الشهود أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، أغلقت الحواجز العسكرية المؤدية إلى البلدة القديمة، وعرقلت مرور المواطنين في أسواقها.