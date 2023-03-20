البيت الأبيض يدعو للتهدئة في فلسطين خلال شهر رمضان

قال البيت الأبيض، إنه ينصح الرئيس الصيني شين جي بينج بأن يدعم سيادة الدول، ويتحدث مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وتأتي هذه النصيحة بعد ساعات من زيارة الرئيس الصيني لروسيا ولقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

البيت الأبيض يعلق على الوضع في فلسطين

وأضاف البيت الأبيض في بيان بحسب قناة «العربية» الإخبارية، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعمل على تحسين الوضع الاقتصادي للشعب الفلسطيني، مع ضرورة التأكيد على خفض التصعيد بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال شهر رمضان، موضحا أن تغيير النظام القضائي في تل أبيب يجب أن يمر بتوافق كبير.