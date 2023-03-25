قناة القاهرة الإخبارية: مقتل اثنين من مرافقي وزير الدفاع اليمني خلال هجوم استهدف موكبه

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأٍ عاجلٍ، بمقتل اثنين من مرافقي الفريق الركن محسن الداعري، وزير الدفاع اليمني، خلال هجوم استهدف موكبه في الساعات القليلة الماضية.

ويأتي ذلك بعد ساعات من تنفيذ وزير الدفاع اليمني، زيارة ميدانية لتفقد بعض الوحدات العسكرية من القوات المُشتركة في الساحل الغربي، برفقة مجموعة من القادة العسكريين.

ورافق «الداعري» في الزيارة، كل من رئيس هيئة العمليات اللواء ركن خالد الأشول، وأحمد محسن اليافعي، رئيس هيئة الاستخبارات، وغيرهما.