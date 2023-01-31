مقتل المسؤول عن صناعة العبوات الناسفة بـ«القاعدة» في اليمن

قالت مصادر يمنية، إن القيادي في تنظيم «القاعدة» الإرهابي، المسؤول عن صناعة العبوات الناسفة حسان الحضرمي، قتل بغارة جوية في اليمن، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي وقت سابق، استهدفت طائرة أمريكية مسيرة، أمس الاثنين سيارة كانت تقل 3 من تنظيم «القاعدة» الإرهابي بينهم قيادي بارز، قرب محطة وقود في منطقة «الصمدة» بوادي عبيدة بـ«مأرب» شمال شرقي «صنعاء» اليمنية.

بدوره، قال الصحفي الأمريكي المختص في شؤون الشرق الأوسط، ج. ب. لورنس، إن «القيادة المركزية الأمريكية» صرحت بعدم وجود تقارير عملياتية في هذا الوقت في اليمن، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

المؤشرات واضحة جدا على أن الهجوم في اليمن تم بصاروخ «آر 9 إكس»

وأشار صحفي أمريكي آخر يدعى نيك ووترز، عبر «تويتر»، إلى أن المؤشرات واضحة جدا على أن الهجوم في اليمن تم بصاروخ «آر 9 إكس» المستخدم لقتل أهداف عالية القيمة من قبل الولايات المتحدة.