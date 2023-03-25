أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في جنوب سيناء 2023.. السكر بـ14.5 جنيه

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إنه جرى التنبيه على رؤساء المدن ومديرية التموين بضرورة استمرار معارض اهلا رمضان بكل المدن حتى نهاية الشهر الكريم، مع استمرار إعلان أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في جنوب سيناء 2023.

أضاف المحافظ لـ«الوطن» أن جميع المعارض تقدم خدمات المواطنين من سلع تموينية ولحوم وخضار وفاكهة بالإضافة إلى منتجات جهاز تعمير سيناء ووزارة الزراعة بأسعار أقل من السوق في أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في جنوب سيناء 2023.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في جنوب سيناء 2023

أكد إبراهيم الحارون وكيل مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء والقائم بأعمال مدير المديرية أن الدكتور علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية وجه بضرورة أن تقدم معارض أهلا رمضان ومنافذ الجملة سلع تموينية ولحوم تتناسب مع المواطنين وتكون أرخص من السوق.

وأوضح أن هناك تنسيقا مع أحمد عيد مدير فرع شركة الجملة بجنوب سيناء من أجل تزويد فروع الجملة ومنافذ أهلا رمضان بكل احتياجاتها من الزيت والسكر والأرز واللحوم والدقيق، مشيراً إلي أن الشركة لديها نحو 25 فرعا على مستوى مدن المحافظة موزعين في المدن طبقا لأعداد السكان.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان في جنوب سيناء 2023

１- كيلو السكر 14.5 جنيه.

２- كيلو الأرز المعبأ 14.5 جنيه.

３- كيلو دقيق معبأ 18 جنيه.

４- زيت 800 ملي خليط 35 جنيه.

５- المكرونة 400 جرام 10 جنيهات.

６- كيلو مكرونة 24 جنيها.

７- دواجن برازيلي سعر الكيلو 65 جنيها.

８- اللحوم السودانية الطازجة سعر الكيلو 165 جنيها.

９- كيلو وراك برازيلي 55 جنيها.