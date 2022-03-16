محافظ جنوب سيناء يفتتح معرض «أهلاً رمضان» بالعريش

افتتح الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، معرض «أهلاً رمضان» في مدينة العريش، اليوم الأربعاء، يرافقه عبد العزيز مطر، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بشمال سيناء وعضو مجلس النواب، وأماني رسلان، مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

معارض «أهلاً رمضان» لمحاربة الغلاء وجشع التجار

يأتي افتتاح معرض «أهلاً رمضان» في مدينة العريش، بهدف توفير السلع الغذائية والتموينية ومستلزمات شهر رمضان، بأسعار مناسبة وبجودة عالية، لمحاربة الغلاء وجشع التجار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.

«شوشة»: النزول بالأسعار تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية

وتقدم محافظ شمال سيناء بالتهنئة للشعب المصري وقيادته بمناسبة قرب حلول شهر رمضنان، كما تقدم بالشكر والتقدير لجميع التجار المشاركين في المعرض، معتبراً أنها «فضلوا النظر إلى مصر، بدلاً من النظرة الشخصية»، ولفت إلى أنه تم النزول بالأسعار، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في هذا الشأن.

وأشاد «شوشة» بدور رجال التموين والغرفة التجارية لجهودهم فى هذا الشأن، وأعلن أن معرض «أهلاً رمضان» بمدينة العريش، يشمل السلع الغذائية وجميع احتياجات الأسرة خلال شهر رمضان، من بقوليات وياميش ولحوم وغيرها، بأسعار مخفضة.

معارض رمضانية في بئر العبد والشيخ زويد

وأضاف أنه تم افتتاح عدة معارض رمضانية أخرى في بئر العبد والشيخ زويد وغيرهما من المدن، مشيراً إلى أن هذه المعارض مستمرة طوال شهر رمضان، مؤكداً على الالتزام بالأسعار المحددة، وفقا لآليات التموين والحكومة، للحفاظ على استقرار السوق.

ومن جانبه، أشار عبد العزيز مطر، رئيس مجلس ادارة الغرفة التجارية بشمال سيناء، أنه سيتم العمل على توفير السلع طوال الشهر الكريم بأسعار مخفضة، موجهاً الشكر والتحية للتجار المشاركين في المعارض الرمضانية، وإلى الغرفة التجارية على دورها في تنظيم هذه المعارض، كما تقدم بالتهنئة للشعب المصري والقيادة السياسية.

كما أكدت أماني رسلان، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء، على مشاركة عشرات التجار والشركات في معرض «أهلاً رمضان»، لتوفير جميع أنواع السلع واحتياجات شهر رمضان، من الخضر والفواكه واللحوم والدواجن، وباقي مستلزمات شهر رمضان، بأسعار مناسبة.