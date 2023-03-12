أسعار السلع الغذائية بـ«أهلا رمضان» في راس سدر بجنوب سيناء

افتتح اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء معرض أهلا رمضان بمدينة رأس سدر، اليوم، يرافقه اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، وعلي حمادة رئيس مدينة رأس سدر.

وقال فودة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ المحافظة استقبلت قافلة كتف في كتف الأسبوع الماضي؛ لتوزيع سلع غذائية على أهالي جنوب سيناء، وأهدى المحافظ 5000 كيلو بلح على المواطنين مجانا بمناسبة شهر رمضان.

أضاف أنه جرى توفير 3000 بون للأسر الأكثر احتياجا، سيجرى توزيعها قبل شهر رمضان المبارك، وفقًا للضوابط التي وضعتها وزارة التضامن مع محافظة جنوب سيناء، مشيرًا إلى أنّ هناك 5000 كرتونة مواد غذائية سيجرى توزيعها لسد احتياجات المواطنين قبل رمضان.

أسعار السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية

قال أحمد عيد مدير فرع شركة الجملة بجنوب سيناء للوطن إن الشركة لديها نحو 25 فرع علي مستوى مدن المحافظة موزعين في المدن طبقا لأعداد السكان، موضحاً أن اللواء خالد عبد الله رئيس الشركة العامة لتجارة الجملة شدد على ضرورة تلبية احتياجات المواطنين من السلع التموينية والمواد الغذائية بالإضافة إلي اللحوم بمختلف أنواعها.

أشار إلى أنه جرى ضخ أكثر من 400 طن من المواد الغذائية علي المواطنين من خلال فروع الجملة المنتشرة على مستوى مدن جنوب سيناء، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

أسعار اللحوم والسلع التموينية كالتالي:

１- كيلو السكر 14.5 جنيه.

２- كيلو الارز المعبأ 14.5 جنيه.

３- كيلو دقيق معبأ 18 جنيها.

４- زيت 800 ملي خليط 35 جنيها.

５- المكرونة 400 جرام 10 جنيهات.

６- كيلو مكرونة 24 جنيها.

７- دواجن برازيلي سعر الكيلو 65 جنيها.

８- اللحوم السودانية الطازجة سعر الكيلو 165 جنيها.

９- كيلة وراك برازيلي 55 جنيها.

أهلا رمضان رأس سدر

في نفس السياق افتتح المحافظ معرض أهلا رمضان بمدينة راس سدر، بحضور علي حمادة رئيس المدينة، والذي يقدم سلعا تموينية ولحوما وخضراوات وفاكهة وأسماك بأقل من سعر السوق.