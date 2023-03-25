مصرع 14 شخصا جراء إعصار ضرب ولاية مسيسيبي الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية بمقتل 14 شخصا على الأقل، بسبب إعصار وعواصف رعدية اجتاحت ولاية مسيسيبي جنوب شرق الولايات المتحدة، في وقت متأخر من مساء أمس الجمعة.

وحسب شبكة «إيه.بي.سي نيوز» الأمريكية، فقد تسبب الإعصار بأضرار واسعة على بعد 60 ميلاً شمال شرق بلدة جاكسون بولاية مسيسيبي.

وأشارت سلطات مدن سيلفر سيتي ورولينج فورك الريفية، إلى حدوث دمار واسع جراء الإعصار الذي اجتاح الشمال الشرقي للولاية بسرعة 70 ميلاً في الساعة 113 كم / ساعة دون أن يضعف، مسرعاً نحو ألاباما عبر بلدات، بما في ذلك وينونا، وأموري.

وكان الطقس في الولايات الأمريكية قد تسبب في وقت سابق بتساقط حبات برد بحجم كرات الجولف، ليتحرك الإعصار عقب ذلك عبر عدة ولايات جنوبية، الأمر الذي دفع الشرطة الأمريكية إلى إطلاق تحذير من مخاطر الوضع على حياة العابرين للطرقات.