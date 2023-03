ارتفاع ضحايا إعصار فريدي في مالاوي إلى 326 شخصا

لقى 326 شخصا مصرعهم جراء «إعصار فريدي» الذي ضرب جنوب مالاوي منذ أمس الأول الأربعاء، فيما تضاعف عدد النازحين إلى 183 ألف و159 نازح، وفقا لما اعلنه رئيس البلاد لازاروس شاكويرا.

#Malawi is again being battered by a cyclone/tropical storm. This time it’s #Freddy. People are losing lives, homes, crops and more. Malawi is losing its infrastructure and picking up the cost of the #ClimateCrisis. Harrowing footage from Chiramba. Donate: https://t.co/KSDTMweoXl pic.twitter.com/aVSiG1PIVu