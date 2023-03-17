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ارتفاع ضحايا إعصار فريدي في مالاوي إلى 326 شخصا

كتب:

حسن رمضان
04:16 ص | الجمعة 17 مارس 2023
آثار إعصار فريدي في مالاوي-صورة أرشيفية

آثار إعصار فريدي في مالاوي-صورة أرشيفية

لقى 326 شخصا مصرعهم جراء «إعصار فريدي» الذي ضرب جنوب مالاوي منذ أمس الأول الأربعاء، فيما تضاعف عدد النازحين إلى 183 ألف و159 نازح، وفقا لما اعلنه رئيس البلاد لازاروس شاكويرا. 

مصرع 400 شخص في دول جنوب إفريقيا جراء «إعصار فريدي»

وتجاوز إجمالي الضحايا في دول جنوب إفريقيا الـ400 منذ وصول «إعصار فريدي» في نهاية فبراير الماضي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وكرر شاكويرا خلال زيارة إلى «بلانتير»، دعوته للحصول على المساعدة، وقال رئيس مالاوي، إن الاحتياجات ضخمة.

حداد وطني على ضحايا «إعصار فريدي» لمدة  أسبوعين في مالاوي

وكانت السلطات في مالاوي، أعلنت في وقت سابق، حدادا وطنيا لأسبوعين على ضحايا «إعصار فريدي».

وضرب «إعصار فريدي»، المنطقة مرتين، ما تسبب في مصرع 73 شخصا في موزمبيق و17 في مدغشقر، فيما قال «راديو موزمبيق»، إن الإعصار تسبب في نزوح أكثر من 22 ألف شخص. 

ويوم الثلاثاء الماضي، قالت وزارة الموارد الطبيعية في مالاوي، إن الإعصار يضعف ولكنه سيستمر في التسبب في أمطار غزيرة مرتبطة بالرياح في معظم أجزاء مناطق جنوب البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية في نشرتها باللغة الإنجليزية. 

 

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بقلم حسن رمضان