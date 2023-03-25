أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان بشمال سيناء.. تخفيضات 40%

سجلت أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان المقام بمدينة العريش بشمال سيناء تخفيضات غير مسبوقة هذا العام، وصلت إلى 40% في بعض المنتجات، و25% في منتجات أخرى بحسب بيان مديرية تموين شمال سيناء.

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان بشمال سيناء

تأتي هذه التخفيضات مقارنة بأسعار السلع في المحال التجارية والأسواق، مما خلق منافسة حقيقية بين التجار كان المستفيد منها فئة محدودي الدخل من عامة الناس

وتبرز التخفيضات بمدينة العريش بالفرعين الرئيسين، أحدهما مقابل مول القصاص بوسط المدينة، والأخر بحي المساعيد غرب المدينة، وتأتي التخفيضات على السلع الغذائية الهامة، مثل السكر والأرز والزيت والبقوليات واللحوم والدواجن

أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان بشمال سيناء

وجاءت أسعار السلع بمعرض أهلا رمضان كالتالي:

سعر الأرز: 14.5 جنيه للكيلو.

سعر السكر: 14.5 جنيه للكيلو.

سعر الدقيق: 17 جنيهاً للكيلو.

سعر المكرونة: 10 جنيهات 400 جرام.

سعر العدس: 21 جنيها 500 جرام.

سعر الفول المعبأ: 19 جنيه 500 جرام.

سعر الزيت: بمبلغ 37.5 جنيهاً لنوع زيت حلوة 700 ملي.

سعر الزيت الخليط: 36 و34 و30 جنيهاً 700 ملي.

سعر الزيت لتر قلي: 49 جنيها.

سعر زيت عباد الشمس 750 ملي: بنحو 47 جنيهاً.

سعر الشاي ناعم 250 ملي: 33 و40 جنيهاً.

سعر الخل 900 مللي: 6.5 جنيه.

سعر سمن نباتي: 40 و60 و93 جنيها حسب النوع.

سعر كاتشب 1 كيلو: 25 جنيها.